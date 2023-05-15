中興大學第17任校長遴選結果今天揭曉，經遴委會投票，由興大農資學院院長兼副校長詹富智當選。中興大學表示，校方將依規定報請教育部核聘，新任校長詹富智將於8月1日上任。

中興大學校長薛富盛任期將於今年7月31日屆滿，中興大學經由學校代表、校友代表及社會公正人士、教育部代表組成校長遴選委員會，自1月12日起公開徵求推薦校長候選人，3名候選人分別是興大電機資訊學院教授林俊良（現任副校長）、陽明交大生命科學院教授陳鴻震（前科技部生科司司長）、興大農業暨自然資源學院教授詹富智（現任農資學院院長兼副校長）。

經教師進行同意權投票，3人通過同意權門檻，遴委會今天邀請候選人就治校理念進行說明與詢答後，進行投票，決選結果出爐，由詹富智當選，新任校長將於今年8月1日上任。

詹富智為美國康乃爾大學植物病理學系博士，重要學術成就包括國家生技醫療產業策進會「第十九屆國家新創獎」雙座獎項，台灣農學會「農業學術獎」，中華民國植物病理學會「學術獎」，中華種苗學會「個人學術成就獎」，中興大學「109年度研發成果技術移轉績優獎」，國家生技醫療產業策進會「第十五屆國家新創獎」，國立中興大學特聘教授、終身特聘教授，第38屆全國十大傑出農業專家等。