由時創影業製作的W劇場《因為你如此耀眼》將於6月11日開播，劇情講述男女主角郭雪芙、范少勳邂逅甜點店的浪漫愛情故事，林煒特別客串，飾演郭雪芙的爸爸，媽媽一角則是由氣質玉女張玉嬿擔綱演出，這對「賢伉儷」自《七夕花》後暌違28年再演夫妻，再度勾起當年風靡全台的「花系列」經典回憶。

《因為你如此耀眼》15日釋出最新精彩片段搶先看，預告中郭雪芙在醫院心碎哭倒在地，一旁張玉嬿也緊靠病床不斷啜泣，母女倆痛失至親，郭雪芙身揹鉅額債款，還慘遭未婚夫劃清界線，她媽媽更是被未來親家母葛蕾指著鼻子罵「妳、妳女兒、妳那個死鬼老公都是騙子」連環砲狠狠羞辱，氣得張玉嬿理智線斷掉，緊抓著葛蕾肩膀用力搖晃，兩人一陣猛推拉扯，葛蕾被張玉嬿用力一推，整個人重心不穩跌坐椅子，額頭還大力撞上桌沿，兩個媽媽之間的劇情高潮迭起。

葛蕾（右）與張玉嬿在《因為你如此耀眼》大打出手，爆發媽媽的戰爭。（時創影業提供）

張玉嬿坦言這是第一次拍動手動腳的戲，「很難得遇到這種很多拉扯的戲份，真的有特別小心，除了要確認跟對手的動作角度，同時要注意周圍的環境。」

葛蕾在《因為你如此耀眼》飾演控制狂媽媽。（時創影業提供）

葛蕾飾演護子心切的控制狂媽媽，和溫順丈夫謝其文育有一雙子女，對醫生兒子唐振剛寄予厚望，發現未過門的媳婦郭雪芙家道中落，擔心兒子吃苦勸誘離婚，還和親家張玉嬿激烈爭吵扭打，「拍打戲多少會先互相套招，不過拍戲不會真的下手很重，我不怕拍被打的戲，但我最怕打人的戲，很怕真打到了會很對不起。」因兒子放不下這段感情喝酒買醉，她還直接找上門狠賞郭雪芙一巴掌。

被問人生中印象最深刻的打戲，葛蕾笑說，「每次拍打戲都很緊張，有一次要拿蛋糕砸別人的戲，整個蛋糕往對方臉上扣下去，那次就很印象深刻。」

張玉嬿（左）、郭雪芙在《因為你如此耀眼》飾演母女。（時創影業提供）

郭雪芙戲劇裡身為林煒、張玉嬿掌上明珠備受寵愛，熱愛甜點懷抱著開店的夢想，原本過著安逸幸福生活，卻因父親事業遇上難關，家裡依靠的大樹倒了，唯一的經濟來源也沒了，一夕間跌落成落魄千金，只剩和媽媽相依為命，一波三折的緊湊轉折，將引領觀眾更深入「雪芙宇宙」。