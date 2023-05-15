雖然泰國已將大麻合法化，不過目前在我國仍屬第二級毒品。一位長年捐血的女子表示，近日她準備進行捐血，沒想到卻因為5月初到泰國時吃了1顆大麻巧克力，最後被註記「永久不得捐血」，讓她相當沮喪，希望未來能夠放寬。貼文一出引發熱議，許多支持大麻合法化的人認為，其實大麻比酒精、尼古丁還健康，不過也有不少過來人認為捐血限制「乾淨的血」其實很合理，「畢竟是人命」。

原PO在Dcard發文表示，一直以來她都會不定期去捐血，近日她心血來潮看到捐血車就想捐血，填寫問卷時看到一條規定，「曾為靜脈注射藥物成癮、曾經服用或注射管制藥品（如安非他命、大麻、搖頭丸等）或慢性酒精中毒」，熊熊想起5月初去泰國玩時，以體驗的心態吃了1顆大麻巧克力，沒想到因此被註記為「永久不得捐血」，讓她相當沮喪。

原PO提到，她調查了一下後發現，其實僅吸食但未曾注射毒品者若已戒除達6個月以上，體內不會有毒品及相關代謝物，因此台灣血液基金會曾參考國際規範，提案修正「捐血人健康標準」，比照日本作法，希望將曾吸食毒品者改為6個月內暫緩捐血，政府也將其作為預備修正案；原PO感嘆，「希望未來的未來會放寬政策，讓我可以多一個積陰德的管道」。

對此，許多網友紛紛回應，「我同意捐血要乾淨的才行，但使用過酒精和尼古丁可以捐，使用過大麻一輩子不能捐，這已經不是乾不乾淨而是雙標的問題了吧」、「隨便啦，為了至高無上的用血安全性，我們這種髒血他們可不屑用」。

不過也有不少人認為捐血限制嚴格合理，「為什麼一堆人覺得捐血限制很多很靠X？你捐出去的血是給有需要的人的，也許有一天我們都會變成有需要的人，你會希望自己用到不乾淨的血嗎？這樣想想就能理解為什麼限制那麼多了吧」、「抱歉，我有家人就是因為輸到有問題的血之後過世的，所以血這方面的問題還是要層層把關比較好吧，畢竟是人命」。

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