雙胞胎女星「依依佩佩」的妹妹佩佩（蔡佩伶）除了認真經營婚紗店外，也專心育兒，更投入心血在投資房地產上，從4月開始在泰國曼谷買房的她，今(15)日在社群上喜曝買了第三間房子的好消息，並公開房價僅需180萬元左右，令人不少網友們震驚。

佩佩今日在臉書上曝光自己在泰國買了第三間房子的好消息，並透露房子資訊是位在三個捷運交匯點的21樓，「我買的都是在曼谷的市中心，旁邊就是四大百貨或賣場。」因為下手快，才能擁有很不錯的景觀，更指出她看好之後房價有上漲至少2倍的潛力。

此外，佩佩也在該則貼文中曝光買房金額是180萬，更驚喜透露泰國房子「不用扣公設」，讓她相當滿意此次買房的舉動。不過，佩佩也在文末中坦言在泰國買下三間房的自己並非在炫富：「我一點都不有錢，我買的是剛出社會的人都買得起的房子。喔不，可能現在大學生就買得起了。」

貼文PO出後，讓不少粉絲們看得相當驚訝，紛紛留言寫下：「加油離大富婆不遠了佩佩真棒」、「好厲害，我也要買，介紹一下」、「好便宜的新房子。」此外，也有網友有感於台灣的房價高昂，寫下：「真的，跟台灣房價差太多了吧」、「這裡賣掉透天店面可以去曼谷買好幾十間房子。」