攸關病患重大權益的《再生醫療法》草案最快明(16)日完成三讀，藍委鄭麗文表示，民進黨傾全黨之力強推多項爭議條文上路，明明多位專家學者都已經提出意見，卻一直協商未果，難道民進黨還要利用全面執政優勢搶三讀通關？國民黨立委賴士葆也指出，原先要求醫療院所執行再生醫療時細胞操作之場所，必須符合GMP及GDP的要求均遭刪除，不允許民進黨團用多數暴力來立法圖利財團！

賴士葆今(16日)在臉書發文直批，再生醫療法存在諸多爭議，原先要求醫療院所執行再生醫療時細胞操作之場所，必須符合GMP/GDP（製藥工廠管理）的要求均遭刪除，政治凌駕醫學專業，大家應堅決反對這種戕害人民健康的法案怱促處理，不允許民進黨團用多數暴力來立法圖利財團！

鄭麗文也羅列再生醫療法各項爭議表示，這些讓人想到當初台大兒童醫院感染科醫師李秉穎還說「圖利廠商本就是天經地義」。她強調，《再生醫療法》第9條「免臨床試驗」爭議最大，可以說是「開大門條款」，民進黨卻力推毫無效果跟安全性數據的細胞治療，說這則法案沒有問題，「沒有搜集資料，當然不會有問題」。

「細胞治療實證資料不足、優缺點不明，如今想要強渡關山，豈有此理？」鄭麗文質疑，更不要說曾是國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲也說，細胞治療實證資料仍不足，優缺點不明，不該這麼快進一步開放。希望執政黨立委能支持衛福部曾提出的第9條修正版，而非政院版本，若要繞過完整臨床試驗，須檢附人體試驗倫理審查委員會（IRB）證明、治療計畫書、病患同意書、細胞製備場所證明，保障病患權益。

鄭麗文直言，民進黨政府號稱最會溝通，卻不願意和各方討論，《再生醫療法》這麼多爭議，民進黨還要利用全面執政優勢來搶三讀過關嗎？連醫藥專家、法律專家、民團都連署反對，相信絕對沒有人可以接受民進黨又想以人數優勢、鼓掌通過、強勢立法。