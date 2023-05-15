統一投顧總經理廖婉婷、玉山投顧研究部資深協理湯麒國都指出，國內外訊息偏空，特別是短期技術面翻空，包括日K線回落至月線與季線下，形成蓋頭反壓，周KD仍交叉往下，MACD重新翻負、呈現綠柱等，買盤轉趨觀望，成交量萎縮。

三大法人15日賣超台股88.94億元，其中，外資15日賣超98.50億元，自營商也賣超9.28億元，惟投信買超18.85億元，已是連續第13天買超，力挺台股的還有官股券商，15日單日買超37.85億元，已連5日買超，與外資上演你丟我撿的戲碼。不過，外資台指期淨多單增加5,199口、至11,884口，對期現貨不同調。

廖婉婷指出，企業端普遍對第二季展望保守，基本面亮點不足。值此同時，本周G7會議，美國總統拜登擬限制美企對中國高科技產業投資，加深美中關係緊張。美債上限協商預計5月16日再次進行，兩黨對刪減預算及債務上限尚未有具體共識，加深股市不確定性擔憂。

台股則是短期技術面翻空，所幸，台股前低3月16日的15,186及4月26日的15,284點支撐力道強，研判台股上攻無力，但下檔有撐。

湯麒國表示，因美企財報及債務上限問題，台股月、季線失守多日，在月季線下彎的壓力未能克服前，多方僅能先以震盪方式化解賣壓，若要有明確止跌翻轉訊號，需先見到帶量長紅K棒出現。要留意的是，短期內台股較無明顯正面利多帶動，均線下彎壓力使指數表現空間受限，預估指數將在15,200點～15,900點區間整理。