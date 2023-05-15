圓點奈米董事長章季芸表示，公司有多項旋轉混勻專利，更有奈米磁珠及實驗室自動化設備多年經驗；而研華科技則是全球工業電腦的領導品牌，連續五年蟬連台灣國際品牌前五名，提供品質的卓越保證，核酸萃取翹楚攜手工業電腦龍頭，可說是強強聯手，共創雙贏。

章季芸進一步指出，圓點奈米的疫後轉型，主要是讓利換長單、被動化主動的轉骨策略，透過兩種模式達成，一是廠中廠的模式，幫合作夥伴進ODM代工，賺取長期而穩定的獲利；其次則是與國際大廠進行前段的模組整合，將原本的人力，轉成自動化萃取，節省成本且萃取活性較佳。

根據市調報告，全球細胞治療市場需求強勁，年複合成長率高達18％，圓點奈米指出，本次雙方共同開發的「置換式多功能生化萃取儀」，可靈活應用於不同檢驗通量與不同樣本體積，如大分子蛋白質及抗體純化或小分子核酸萃取，讓分選後細胞有效保持活性，同時滿足廣大科研需求，亦可在細胞治療領域發揮功效。

而更重要的是，價格與國際大廠相比也頗具競爭力，因此，雙方均看好這項全球的細胞治療的龐大商機，可望藉由新產品搶市。