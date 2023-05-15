荷蘭在台辦事處代表譚敬南今天率團拜訪台南市長黃偉哲，商討明年台南400活動，雙方合作的可能性。黃偉哲表示，非常榮幸也很希望能與荷蘭在台辦事處合作，讓更多民眾能夠欣賞到高水準的藝術作品，以及更多台荷間的文化及物產交流。

譚敬南偕同荷蘭辦事處經濟處副處長陳香吟、資深政策事務官溫麗颯、台洋劇團藝術總監羅斌等人拜會黃偉哲時，副市長葉澤山、新聞及國際關係處處長蘇恩恩、文化局局長謝仕淵、文化局專門委員黃宏文、新聞及國際關係處專門委員田玲瑚等人均陪同出席，雙方主要討論明年台南400活動合作的可能性。

黃偉哲感謝譚敬南一行特地從台北遠道而來，尤其是關心明年台南400活動，台南非常榮幸也很希望能與荷蘭在台辦事處有合作活動的機會，尤其希望能將更多更好的藝術作品，呈現給市民朋友們、台灣民眾及更多來自國外的訪客，讓更多人能欣賞到高水準的藝術作品，也希望明年有更多台荷間的文化及物產交流。

荷蘭在台辦事處代表譚敬南率團拜訪台南市長黃偉哲，商討明年台南400活動，雙方合作的可能性。（市府提供／洪榮志台南傳真）

譚敬南表示，自上任以來，此次是第4次與黃市長有相關的見面交流。台荷之間的關係非常緊密，除了經濟上的交流外，荷蘭的建築師事務所MVRDV也設計了新化果菜市場、河樂廣場，荷蘭Mecanoo也参與台南新總圖的設計，這一切台灣與荷蘭間的認識與往來，都是從400年前的1624年就開始發生了。

葉澤山感謝荷蘭代表處協助串連上次與荷蘭企業在明年台灣燈會活動的合作機會，此次的台南400活動，也很感謝譚代表帶來台洋劇團藝術總監羅斌的提案，文化局將規畫明年一整年度的展覽與表演節目，相信雙方的合作與表演活動深具歷史意義。

市府指出，荷蘭在台辦事處代表譚敬南於2020年8月底到任，該辦事處主要促進與支持台灣及荷蘭機構、企業間，在商務、科學、技術、農業與文化等領域的合作，並提供策略性經濟合作平台。