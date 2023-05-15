繼國立故宮博物院、陽明山國家公園收到「炸彈恐嚇信件」，太魯閣國家公園今天也收到相關信件，稱有8顆炸彈隨機安裝在國家公園某處，要在下午3點引爆。由於這是太管處初次接獲相關消息，不敢掉以輕心，經緊急報案及加強巡查各大景點、廳舍，幸未發現炸彈或可疑爆裂物，後續交由警方調查信件來源。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉指出，今天上午8時許，首長信箱收到民眾信件，內容稱「8顆遙控炸彈已經安裝在太魯閣國家公園某處，下午3點引爆炸彈」，接獲消息立刻向警方報案。

經警方派人與太管處人員到太魯閣國家公園景點、廳舍巡查，幸未有發現疑似炸彈物品。

林忠杉坦言，當時得知轄內有炸彈消息時，心裡因害怕、緊張，揪了一下，所幸下午3時沒有地方發生爆炸，暫時解除警報，不過仍會持續加強巡邏。其他國家公園雖曾收到類似恐嚇案件，但太魯閣國家公園卻是首次收到炸彈恐嚇信件。

警方表示，獲報後有派員到太魯閣國家公園偵辦，針對遊憩區場所、停車場與廁所等處加強巡查，現在正調查寄件人及IP位置，杜絕不法情事。