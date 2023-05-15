雲林縣政府為改善台西、東勢2鄉產業道路與排水工程，籌措近1500萬元，修繕台西鄉雲3-2線以南產業道路等5件道路與排水，以及東勢鄉雲7線以西等3件產業道路改善，縣長張麗善15日向鄉親說明修繕工程，表示縣府財政紀律已正常化，將加速完善基礎建設，提升鄉親生活機能與品質，保障生命財產安全。

張麗善15日與縣府工務處長汪令堯、行政處長陳志揚、縣議員吳蕙蘭、台西鄉長李文來、立委林文瑞祕書連恒威、在地村長與代表等人，實勘8件道路工程案，向鄉親說明施工計畫，會勘期間有鄉親現場陳情，也立即交辦相關單位處理。

張麗善表示，雲林縣雖然財政相對其他縣市困窘，但最起碼要讓鄉親生活品質、生活機能與安全都能獲得保障，基礎建設一定要做好，這幾年在縣府團隊努力下，財政紀律已正常化了，縣府會加緊各鄉鎮市基礎建設，讓各項建設都貼近居民需求，縮短城鄉落差。

張麗善說，針對台西鄉5件道路、排水改善與東勢鄉3件道路工程，台西鄉道路改善總長度約2000公尺、溝渠約110公尺；東勢鄉則改善1180公尺道路，這些方案都是議員吳蕙蘭與鄉親陳情，經費全由縣府自籌，幫助農民、漁民、養殖業者改善道路及排水，提供安全、便利、舒適的生活交通建設。

縣工務處進一步說明，8案道路、排水溝渠修繕案，台西鄉有5案，分別是雲3-2線以南產業道路改善工程、有應公廟以北產業道路改善工程、雲3線以西產業道路改善工程、有才寮大排以北產業道路改善工程、萬厝段740地號溝渠新建工程。

東勢鄉有3案，包括雲7線以西產業道路改善工程、東勢鄉龍潭段654地號道路改善工程、東勢鄉龍潭村忠孝路以北產業道路改善工程。