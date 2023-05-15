戲劇男神温昇豪戲約、活動代言邀約不斷，15日為輪胎品牌擔任活動嘉賓，他日前從新加坡拍戲返台，從忙累的拍戲行程中放鬆下來，隔天馬上長針眼，經過多日休養，今被關心眼睛復原狀況，他表示：「已經好很多，看不太出來了。」他明天也將與蔡淑臻、李國毅、安心亞等藝人一起出席中視時代職人劇《開創者》卡司發布會。

第一次出席輪胎品牌活動的温昇豪，暢聊揣摩不同角色時的駕馭心得，如何恰如其分掌握每一次演出時的戲劇張力，就像是馳騁於人生賽道上，每個人都需要能全面掌握自己當下的狀況，才能給自己、給家人更好的安全感持續往目標邁進。

温昇豪為輪胎品牌擔任新品上市活動嘉賓。（固特異提供）

他並暢談享受駕馭快感的男子日常，透露與圈內好友組成男神車隊相約玩車，當被追問男神車隊成員，他則說不方便透露藝人有誰，「就幾個臭男生會不定期聚會，有空就會一起開車出去玩」。温昇豪也談到：「玩車多年，速度、馬力對我來說當然都很重要，身為跑車資深玩家和爸爸身分的我，最注重的其實是『駕馭性與安全性兼具』」。