40多年虎爺不見了！嘉義梅山鄉金山岩廟廟方人員日前發現供俸虎爺疑似遭竊，於是趕緊向警方報案，經警方調閱周遭監視器，24小時內鎖定1名劉姓男子，劉男遭逮後表示，因缺錢花用才偷虎爺要變賣，而原本全身被香燻黑的虎爺，也因劉男認為「賣相差」，竟將虎爺全身洗到「閃閃發亮」，而廟方人員看到失而復得的虎爺，一時認不出來，還焚香祝禱請示神明鑑別虎爺身分。

嘉義縣梅山鄉金山岩廟主委，發現廟內供俸40多年歷史的虎爺，疑遭竊不見了，趕緊向轄區竹崎警分局大南派出所報案，經警方調閱周遭監視器發現，鎖定一名劉姓男子涉嫌重大，並向法院聲請搜索票抓人。

男子將虎爺偷走要變賣，竟然先將虎爺洗香香。（翻攝畫面）

劉男遭逮時，原想以1千多元變賣虎爺，所幸被員警及時阻攔，警方表示，劉男看到虎爺身上被香燻黑，竟突發奇想將虎爺「全身刷洗乾淨」，而虎爺也瞬間變成金光閃閃，後來廟方人員與在地民眾看到失而復得的虎爺，竟一時認不出來，趕緊拿出以往照片比對，再焚香祝禱請示神明鑑別虎爺身分，廟方人員連續3個聖筊後，便開心的迎接虎爺歸位，民眾也對此事蹟嘖嘖稱奇。

警方指出，廟內虎爺失竊後，過濾周遭監視器，在24小時內鎖定劉嫌，順利失竊虎爺，並提醒若有經濟困難可向社福單位尋求幫助，也表示竊盜行為不可取，不可因一時貪念觸法。

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