中華足協理事長王麟祥（左）與高雄市長陳其邁（右）進行討論。（中華足協提供）

中華男足備戰2026年男足世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽，中華民國足球協會預計在6月及9月於高雄國家體育場辦理兩場國際邀請賽，6月16日邀請到在亞洲實力不俗的泰國男子國家代表隊來台進行交流，幫助中華男足透過「以賽代訓」調整自身技戰術。

為了在6月、9月高雄的兩場國際邀請賽，15日中華足協理事長王麟祥特地前往高雄拜會市長陳其邁，並致贈印有市長名字的中華隊主場球衣，邀請陳其邁成為中華隊的一份子，雙方攜手合作舉行兩場在港都舉行的國際足球邀請賽，並力邀球迷朋友踴躍進場為中華隊應援喊聲，捍衛主場。

陳其邁表示，足球為世界熱門運動項目之一，能在南部足球設施最完善的高雄國家體育場進行國際邀請賽，除了讓中華隊能備戰緊接而來的世界盃外圍賽，也讓高雄市民與全台足球迷能在主場觀賞高強度國際足球賽事機會，提升高雄國際能見度，市政府必定會大力支持，為國家代表隊應援喊聲。

王麟祥也提到，這是繼2019年世界盃資格賽，以及國際新冠肺炎疫情之後，暌違5年在台灣進行的首場正式國際積分足球賽，希望在港都球迷滿滿的熱情支持下，中華隊獲得巨大力量來迎戰對手，更要感謝高雄市長陳其邁對於台灣足球的支持。

2023國際男子足球邀請賽將在6月16日晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊將在高雄國家體育場迎戰作客的泰國國家代表隊，9月份對手也會以南向國家為主，中華足協近日會在官網及社群媒體公佈售票訊息。