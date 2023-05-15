東港警方上月獲報表示，新園鄉南興路加油站遭2名男子騎乘電動車竊取放置加油島內的小錢包，內有3萬7000元後逃逸，警方獲報立即前往調查，經調閱監視器後，鎖定2名犯嫌，並於14日查緝到案，員警才驚覺，2人皆是未成年，其中一名仍就讀高中，訊後移送少年法庭。
警方表示，加油站員工將民眾加油收入錢包放置加油島收銀臺內，2嫌騎乘電動車利用員工加油未注意時，進入收銀臺內竊取錢包後即快速逃離現場，加油站員工返回時發現錢包遭竊，立即向警方報案。
警方調閱監視器，經多日查緝終於在14日下午2時許將陳、謝2名未成年少年 查緝到案，2人表示，所得贓款皆與友人玩樂花光，偵詢後移請屏東地方法院少年法庭審理。
警方表示， 加油站容易成為竊嫌覬覦下手的對象，呼籲業者可透過加強照明設備、改善監視器等方式，以降低自身被竊風險，另金錢應置於安全處所存放，以免成為宵小覬覦目標，如有發現不法，請立即通報警方到場了解。
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