不少人嚮往工程師年薪動輒百萬，不過實際比較落差可不小，有網友分享中部某工程師職缺資訊，強調「周休二日、快樂上班」，然而月薪2萬6400元以上，引起眾人熱議，認為要談到高薪的機率極低。

一名網友在Dcard工作板發文，分享台中某軟韌體工程師職缺，除了列出工作內容外，還強調「工作穩定、周休二日、快樂工作」，不過月薪待遇為2萬6400元以上，讓他直呼「台中薪水真的待不下去欸，專業人士都這麼卑微嗎？」

貼文引起熱議，「快樂工作有夠好笑，第一次看到」、「會把快樂工作這種阿哩不達的形容詞打在職缺敘述的公司，裡面什麼水準應該不用多講了吧」、「這種擺明頂多給三萬多而已的，請猴子剛好」、「會開這種低消的，就算報期望也不會接受的啦，頂多28k-30k之類的」。

不少人紛紛感嘆台中薪資水準太低，「台中是真的很低，這陣子面下來都超想哭」、「中部的工程師要高薪，扣除科技廠，剩下都是菠菜居多」、「台中只能找科技業又上市公司了，傳產上市公司開的薪水一樣爛」、「台中就是適合養老的地方，工作環境其實差到不行」。