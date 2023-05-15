好萊塢女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）出道多年，2011年參演電影《X戰警：第一戰》走紅，靠主演電影《派特的幸福劇本》榮獲美國演員工會獎、金球獎、奧斯卡最佳女主角，憑藉《飢餓遊戲》紅遍全球，合作演員不乏大咖男星，近日她接受採訪，表示和男神李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）合作非常痛苦。

珍妮佛勞倫斯2021年和李奧納多狄卡皮歐與提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）合作電影《千萬別抬頭》，她和李奧納多飾演天文學家同事，並和提摩西有感情戲份，但珍妮佛勞倫斯提起兩大男神卻坦言合作並不愉快。珍妮佛勞倫斯在訪談節目《荷伯報到》中提到拍戲過程，直呼「我只記得非常痛苦，那是地獄」，她談到三人一起的戲份，當時正是新冠疫情肆虐，提摩西似乎是被關了許久，第一次出門拍戲，當天表現有點過於興奮，在車上一直放一些爛歌，李奧納多則是不斷講話，讓她覺得很煩。

諷刺科幻電影《千萬別抬頭》卡司華麗，找來李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯、梅莉史翠普等多位奧斯卡得主演出。（圖／達志影像）

《千萬別抬頭》卡司陣容豪華，電影講述兩名天文學家發現一顆彗星朝地球飛來，威力足以毀滅地球，日前舉辦線上記者會，珍妮佛勞倫斯表示「看到終其一生學習真理的科學家被當空氣，只因為人們不喜歡他們提出的真理，我也會覺得挫折難過」，劇中由她發現彗星，彗星也以她命名，被問到劇中感受她說「一開始覺得很興奮，她覺得很驕傲啊，但這個同名彗星變成1個災難，大家聽到會不開心的時候，感覺又不一樣了，接著我想她開始有點憤恨，開始不想談這顆狄比斯基彗星」，目前電影已在Netflix上線。