新北市三重警分局偵查隊1名李姓警員，涉嫌於前年盜用陳姓小隊長帳號，查詢藝人「豆花妹」蔡黃汝及多名網紅個資，因次數過於頻繁，警政署發現異狀通報分局調查，最後確認為李員所為，遭分局記過2次處分，帳號遭盜用的陳姓小隊長也對其提出妨害電腦使用告訴，新北地檢署今將李員起訴。

據了解，陳姓小隊長將查詢系統帳號、密碼貼在公務電腦前，以便公務需求時使用，不過李姓警員竟在2021年9月某日深夜值班時，盜用小隊長帳號，查詢藝人豆花妹個資及入監、出境等相關資料，此外還查詢多名網紅藝人個資，因在1個小時內查詢多達22人次，警政署察覺異常，通報三重分局調查。

督察組獲報後，通知陳姓小隊長說明，但他否認相關行為，因此分局調閱駐地監視器，才發現操作者為李姓警員，李員也坦承盜用長官帳號查詢藝人個資，並辯稱只是出於好奇。

最後分局暫停李員使用相關資訊設備及查詢權限，並記過2次處分，而時任偵查隊長、陳姓小隊長則因督導不周受到牽連，分別被記申誡1次、3次的連帶懲處；無辜受累的陳姓小隊長也怒告李員妨害電腦使用罪，新北地檢署今日依公務員假借職務上之機會違法蒐集個人資料等罪嫌起訴李員。