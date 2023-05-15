新竹縣政府推動新竹縣生命紀念園區及近期發生的豐采520天坑事件，網路上充斥不少假訊息，縣議員甄克堅認為業務所屬局處要勇氣面對，建請縣府確立發言人制度，統一對外說明澄清，以正視聽。

縣長楊文科指示，府會連絡人由縣府機要秘書彭益宣擔任，強化府會與溝通，新聞處長魏文元擔任發言人，落實縣府對外發言制度。

民政處負責推動興建新竹縣生命紀念園區，處長賴江每每成為箭靶，賴並兼任府會連絡人，業務更加繁重。

楊文科指示府會連絡人改由縣府機要秘書彭益宣擔任，由彭專責處理議會與縣府間的聯繫事宜，隨時讓議員清楚了解縣府施政進度，在各項縣政議題上取得良好溝通，加速新竹縣進步與繁榮。

縣府新聞處指出，為化解民眾對縣府相關施政的疑慮，並對外說明縣府立場，縣長楊文科指示由新聞處長魏文元擔任縣府發言人，當縣府及所屬機關遇重大突發事件時，視狀況研擬新聞稿或說明資料對外發布。

涉及各局處議題時，由各局處長對外發言，或由足以代表局處機關人員對外發言。當議題涉及縣政府整體時，即由新聞處長魏文元承縣長楊文科之命，代表縣府對外發言。