土耳其正在進行總統與國會的選舉計票，伊斯坦堡的城市選民較多比例選擇反對派候選人基里達歐魯(Kemal Kılıçdaroğlu)，顯示他們對現任總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan.)長期執政的反感。但出乎恴料的是，土耳其南部的地震災區是以艾爾段佔了上風，這引起城市選民的不滿，網友說「我繼續同情災區的孩子，但是對成年的災民不再關心了」。

半島電視台(Aljazeera)報導，在地震發生後，反艾爾段的批評者認為，災區的房屋極不耐震，一定有弊案；而且政府的救災步伐緩慢，使得傷亡持續。許多反對派預計該地區的選民會因此而轉向支持基里達歐魯。然而，目前的計票結果卻不是如此，災區超過71%的選票投給了艾爾段，著實是大跌眼鏡。

一名推特用戶留言：「這意味著，從現在開始，我們不需要為任何災民感到難過。人們自己決定自己的命運。」

另一名網友說：「我實在無法相信，我不會再為他們中的大多數人（地震受害者）感到難過。」

還有人說：「我現在只為受震區受影響的孩子感到難過，至於受災成年人，我不再同情他們。」

災區民眾則認為，政府的救災已經表現不錯了，所以值得繼續支持。

當地特派記者表示，「在地震後不久，民眾確實對政府反應遲緩感到憤怒，但是他們已經開始進行重建工作，而艾爾段的正義發展黨繼續在該地區提供支持，如果現在換別人，不一定會更好。」