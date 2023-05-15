去年受疫情影響，新北市國小模擬聯合國大會採線上會議，今年疫情趨緩，各校師生重返國小模擬聯合國大會現場，今（15日）在中和國小由11所國小、120名小學生分別擔任22個國家的代表團和聯合國大會觀察員，以「緩解全球暖化」為目標，共同探討「如何有效減少食物浪費」，培育新一代的「永續小尖兵」，為永續發展發聲，培養學生關懷世界的全球素養。

新北市國小模擬聯合國大會今在中和國小舉行，同學們討論熱烈。（新北市教育局提供）

本屆大會由新北市教育局、財團法人對外關係協會及國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心聯手舉辦，特別邀請對外關係協會理事、前外交部政務次長章文樑與政大外交系教授黃奎博蒞臨指導，參與學校包括淡水國小、光榮國小、頭湖國小、鷺江國小、中和國小、蘆洲國小、土城國小、永和國小、永福國小、正義國小、成福國小，透過議題研究、文件撰寫、公共演說等實際操演，並以團隊合作共同提出解決方案，培養溝通協商、關懷世界等能力。

新北市國小模擬聯合國大會今在中和國小舉行。（新北市教育局提供）

主席團由政大學生何偉豪、袁筱婷、黃鼎鈞擔任，帶領各代表團協商相關國際議題，120名小學生過程中展現培訓成果，選拔出3組獎項，分別是光榮國小、蘆洲國小、鷺江國小榮獲「最佳代表團」，蘆洲國小、鷺江國小、成福國小獲得「最佳立場文件」，土城國小吳苡晴、光榮國小蔡嘉妤、蘆洲國小蔡呈澤榮獲「最佳發言」。

新北市國小模擬聯合國大會今在中和國小舉行，共11所國小、120名小學生參與。（新北市教育局提供）

獲「最佳發言」的蔡嘉妤說，兩周前代表學校參加五校合辦的模擬賽，賽中除考驗現場臨機應變的能力，還要適時與其他國家代表討論，真的很不容易，最後還獲選為最佳國家代表獎，非常有成就感。永和國小5年級同學盧宥曦倡議，有效避免食物浪費從自己做起，平常吃飯盡量不要有剩菜，建議家人選購即期品或過剩食材，像現在鳳梨產量過剩，我們可以多吃鳳梨，共同為社會盡一份心力。

中和國小校長呂郁原指出，學生透過參與模聯會議課程的培訓，並實際擔任各國代表學習運用議事規則，從不同的角度了解世界，不僅能提升學生對國際時事及全球議題的關注度，也培養學生的團隊合作、批判性思考力、語言表達等軟實力。

教育局長張明文表示，透過模擬聯合國會議的培訓，培養學生邏輯思維及學習跨文化溝通的知識與技巧，關心國際時事，學會尊重各國處境並提出可行的解決方案，讓新北學子具備更豐厚的國際素養，期許未來成為前瞻卓越的國際化人才。