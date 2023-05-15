男星炎亞綸因外型帥氣被經紀人發掘，加入組合飛輪海後推出專輯，出演電視劇《終極一班》、《終極一家》而走紅，單飛後憑高人氣收獲無數粉絲喜愛，主演電視劇《愛上兩個我》獲收視冠軍，近日炎亞綸出席活動，提到光是納稅就近千萬，收入相當可觀。

根據《ETtoday星光雲》報導，炎亞綸透露工作後就需繳百萬稅額，被問今年的繳稅金額，他粗估要近千萬。炎亞綸外型帥氣，在演藝圈多年人氣仍不減，他影、視、歌三棲，各領域都交出不錯成績單，他自認是多層次的人，他說：「每個人都不只有一個面向去欣賞」，並進一步解釋除了自己在娛樂圈涉略的領域都不太一樣外，同時在面對不順遂生活時也培養出很多興趣，讓他在理解朋友百行百業的經歷時，了解到更多面向、不同的人生，讓他的生活層次更加豐富。

炎亞綸出席代言活動。（圖／愛爾麗提供）

被問到現在與年輕時的差異，炎亞綸認為只有妝髮質感跟拍照姿勢與心態不同，不過現在的心態會更加放鬆，妝髮質感跟拍照姿勢與心態不同，他指出「自己能對遭遇到的事有更高層次的想法或智慧去解決，如何與不順遂相處，是否有轉換情緒的能力？如果能有的話，我覺得是相對成熟的事情。」也透露因為疫情，才慢下來檢視生活狀態，「比方開始控管收入，對生活掌握更透徹，回到正常生活之後就能更有效管理自己的理財方式。」