宜蘭縣南澳鄉東澳國小的反曲弓射箭隊成軍10年以來，在不少國際賽事中屢創佳績，隨著疫情趨緩，國境大開，8月將前往菲律賓參賽，為籌措出國旅費，校方再次結合學校師生與社區媽媽們，共同製作飛魚相關產品義賣，以圓孩子們的選手夢。
東澳國小全校有51名學生，其中，反曲弓射箭隊有24名隊員，佔全校近半數。其射箭隊於2016年美國阿拉巴馬州邀請賽獲1金3銀2銅，2017年移地韓國金亨鐸射箭學校訓練，2018年美國北卡羅萊納州邀請賽得2金3銀4銅，2019年至馬來西亞摘下3金2銀，2020年起因疫情嚴峻而中止出國比賽及國外移地訓練計畫。
學校報名亞洲射箭協會主辦的菲律賓室內射箭邀請賽少年組（U12），遴選13名選手，加上教練、師長，共組成18人團隊，預計8月8日到18日赴菲律賓比賽，需要120萬元開銷，遂校方向體育署、宜縣府爭取補助，如獲得補助，仍有近百萬元缺口，決定沿用前4年的做法，透過義賣飛魚相關美食自行籌措旅費。
校長鄔誠民說，學校家長與社區志工聯合製作飛魚炒辣椒、飛魚乾，學生們也會利用課餘時間幫忙，義賣詳情可上東澳國小官網https://s.ccat.com.tw/G/3828 查詢；為了不讓選手失望，盼各界用愛心幫忙偏鄉學生，助他們出國比賽拓展人生經驗與國際視野。
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