中福國際今(15日)召開記者會，董事長陳建表示，目前恢復交易最大的阻礙在於前董事長黃立中拒不妥善交接，不交出中和及中壢土地權狀、福興正規財報、因而造成中福無法正常營運。前董事長黃立中則親自現身受訪表示，澄清中福對他的指控，並希望陳健不要再模糊焦點，如今福興已提交財報，希望儘快讓中福恢復交易才是最重要的事。

黃立中強調，他任職中福董事長十幾年，公司從來沒有面臨下市危機或停止買賣，離開公司時我還留下5.5億現金，沒有負債，結果他離開後還不到十個月，公司居然就出現了幾億的虧損，還兩次停止交易，到現在還沒恢復，甚至面臨下市危機。

身為中福的大股東，原本黃立中滿心期待今天能聽到陳建董事長如何讓中福公司化解危機，儘快恢復買賣，沒想到竟然還是拿當初打經營權那一套來講，他想請問:「現在究竟誰才是中福的經營團隊？」

黃立中說，不少媒體報導有股東提出嚴重擔憂，認為現任經營團隊的目的是要讓公司下市，包含他在內所有的股東現在最關心的焦點，應該是公司的前途與未來。難道陳建董事長今天開一個記者會檢討他過去的經營績效，公司就會變好嗎？

黃立中表示，他也很想問陳建董事長，是否會任由下市這個狀況發生嗎？還是會採取什麼樣的積極作為讓公司儘快恢復交易？

至於中福說目前之所以停止交易是因為福興沒有提供財報。 黃立中駁斥，福興公司一直以來都依法在時間內提供自結財報提供給中福公司，從未有過延遲，但中福公司卻用各種理由不予採認，甚至陳建身為福興董事，這兩週召開福興董事會的時候，他從未出席，僅委任律師來函表達反對

黃立中更強調，陳建及中福公司並透過律師要求福興公司必須出具會計師無保留意見之查核報告才能進行後續查核，福興公司立刻去函中福委任之德昌聯合會計師事務所，要求說明此要求之合理性與法律依據，但直到今日都沒有得到回應。福興已於今日開完董事會通過財報，希望中福公司不要再用任何理由拒絕承認。

中福公司也指控，黃立中在交接時沒有提供大小章。但黃立中反駁，經營團隊已入主快一年，如果沒有大小章的話，請問這段時間公司是怎麼經營的？公司是如何委任新的會計師事務所？如何締結法律契約？

黃立中呼籲陳建董事長，希望他不要再模糊焦點，福興提交財報之後，儘快讓中福恢復交易才是最重要的事。