台中捷運豐樂公園站日前發生吊臂墜落、列車撞上釀1死10傷事故，立法院交通委員會15日來到台中考察並進行捷運運作安全檢討，要求交通部2周內與地方政府盤點周邊工程並釐清禁限建相關辦法，並於1周內檢討相關應變處理機制；運安會30天內要有初步調查報告，並爭取1年內完成整個事件的調查報告。

立法院交通委員會15日來到中捷豐樂公園站考察，由立委何欣純主持。交通部、勞動部及運安會等代表、台中市副市長王育敏與市府團隊、立委包括民進黨張廖萬堅與莊競程、民眾黨賴香伶、時代力量陳椒華等和多位市議員跨黨派到場關注。

立法院交通委員會15日來到中捷豐樂公園站考察，由立委何欣純主持。她表示，今日考察首先希望還原真相，其次許多疑問需要解答。（潘虹恩攝）

何欣純表示，今日考察首先希望還原真相，包括過程應變緊急處置措施是否到位？是否該檢討、調整？其次，國人有很多包括月台有無緊急煞車鈕？車廂能否緊急煞車？為何不能智慧偵測軌道異物？等問題都需要解答，希望今天可以找出原因，盡快解決。

何欣純要求交通部等單位於2周內盤點各縣市捷運周邊工程、釐清禁限建規範，並要求各軌道系統1周內檢討無障礙偵測、防護、站務人員應變處理機制；交通部也應盡速發函給各捷運系統，併同高鐵、台鐵同步要求改善。

何欣純也請交通部研議參考國內高運量駕駛系統，並在自動無人駕駛捷運系統設置月台緊急按鈕、且在相關硬體強化設備未建置改善完成前，協助各捷運系統全力優化相關緊急應變標準作業流程SOP；至於運安會30天內要有初步調查報告，並爭取1年內盡快完成整個事件的調查報告。

莊競程表示，中捷公司宣稱「SOP」沒有問題是大謊言，不僅SOP充滿漏洞，在41秒黃金時間內，有許多環節沒有被落實，要求運安會、交通部鐵道局加速調查程序，並保全所有紀錄；張廖萬堅也說，「安全不能靠運氣」，質疑緊鄰捷運建案的高空吊掛作業，是否有提相關交維計畫？是否應比照鐵路沿線施工申請利用夜間封鎖路線施工？皆應納入全盤檢討。