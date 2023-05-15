隨著全球通貨膨脹惡化，為勞工加薪成為各國的熱門話題，在疫情後經濟快速復蘇的日本尤其積極，展現與歐美企業截然不同的企業文化。據日媒調查顯示，今年以來日本企業平均加薪率為3.89%，創下31年來的最高水平，企業加薪比例接近9成。多年來日企員工薪資停滯，經理級薪資水平甚至趕不上中國，今年雖普遍加薪，但距離歐美國家仍有相當距離。

據《日本經濟新聞》所做的薪資動向調查顯示，包括定期加薪和基本薪資提高在內，日企員工平均加薪率為3.89%，比上年提高1.54個百分點，創下31年來的最高水平。面對工會的要求，企業調薪實施率接近9成，以應對勞動力短缺和物價上漲的壓力。

這次調查於3月31日～4月20日實施，按可與上年比較的308家企業進行統計，受調企業薪資已連續2年超過前一年。相較之下，在於屬於泡沫經濟的最後階段的1992年加薪率達到4.9%。而現在情況與經濟繁榮的31年前不同，目前日企不管收益如何，都必須為留住人才而提高工資。

不過，各行業調薪幅度也有不小的差別。調查指出，在全部24個行業中，調薪比率最高的是造船業，達到6.07%，比前一年上升3.78個百分點。日本石川島播磨重工業株式會社（IHI）的加薪率為5.85%， 基本工資提高了1.4萬日元，調漲額相當於2022年的9倍。

報導指出，調薪的壓力主要來自於人力不足和物價走高，製造業被迫調薪資改善員工待遇。但即使加速調薪，日企待遇仍無法縮小與海外企業的差距。

據人力資源諮詢公司美國美世(Mercer)的統計顯示，多年來日本的相對於外國的薪資水平一直在下降，日本經理級的年薪只有美國的一半左右，甚至還低於中國。在全球人才爭奪戰當中，持續的加薪不可或缺，日本為了提高低迷的勞動生産率，根本性改革勢在必行。