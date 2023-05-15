桃園市長張善政今下午贈送「好事花生」禮盒及景福宮平安符給桃園璞園領航猿，恭賀在地球隊順利闖進季後賽，並宣布優惠方案，5月26日領航猿主場首戰提供300張限量門票，憑桃園市民卡可免費現場兌換2樓門票，且憑市民卡還有現場購票限區限購9折優惠，結合桃園YouBike前60分鐘免費政策，市府觀旅局也規畫球場周邊特色景點半日遊、一日遊觀光遊程，邀球迷進場「支猿收贏」，並來趟桃園小旅行。

張善政表示，璞園建築團隊在專業領域上屢創佳績，璞園建築團隊董事長李忠恕將累積的資源轉向支持籃球運動，與桃園共同合作，於超級籃球聯賽（SBL）及台灣職業籃球聯盟（P.LEAGUE＋）分別成立冠名城市籃球隊，球隊也曾在SBL拿下5冠，創下4連霸的佳績。

張善政邀市民和球迷進場「支猿收贏」。(蔡依珍攝)

今年「桃園璞園領航猿」更以10連勝佳績，創下台灣職業籃球聯盟（P.LEAGUE＋）新紀錄，也順利以例行賽第3名成績挺進季後賽，首輪賽事將於5月20日迎戰臺北富邦勇士隊，5月26日則是領航猿主場首戰，張善政邀請市民朋友進場支持在地球隊、為球員加油。

璞園建築團隊董事長李忠恕表示，球隊今年在總教練卡米諾斯帶領下，成功重回季後賽，期許球員在桃園主場打出好比賽，把球季延長一點，藉此凝聚桃園市民及所有球迷的心，未來領航猿也會繼續在桃園深耕，成為深具桃園特色的在地球隊。

體育局長許彥輝表示，「桃園璞園領航猿籃球隊」今年聘請西班牙籍總教練卡米諾斯，球隊陣容也加入4位新秀，期勉球員們全力備戰，將總冠軍留在桃園。為歡迎各地的球迷朋友至桃園巨蛋現場觀賽，市府觀旅局也針對球場周邊的特色景點，諸如桃林鐵馬道、桃園忠烈祠暨神社文化園區及桃園觀光夜市等，規畫Youbike觀光遊程建議，分別有半日遊及一日遊，讓球迷們能來桃園看球賽、吃美食、賞美景。

季後賽門票預售於5月18日全面開賣，詳細請參閱「Taoyuan Pauian Pilots 桃園璞園領航猿」官方粉專（網站：https://tinyl.io/8aIn）公告。