櫃買中心：2家上櫃未如期出具財報 19:452023/05/15 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，15日上櫃公司申報112年第1季財務報告家數為810家（本國上櫃779家及第一上櫃31家），有駿熠電（3642）及昇華（4806）2家無法如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱基證券攜手櫃買中心 邀請9家企業赴星引資 證交所提醒上市公司Q1財報應如期公告申報 興櫃公司111年度財報已全數申報 #駿熠電 #昇華 #櫃買中心 #財務報告 #出具 也許您會感興趣 推薦閱讀 大略-KY內控重大缺失 櫃買開罰100萬元 22:422023/04/26 財經 《興櫃股》騰雲違反重訊規定 遭罰2萬元 16:192023/05/05 財經 《櫃買市場》櫃買中心 通過4項規章修正案 07:582023/04/24 財經 健談公司4月28日辦理創櫃板登錄前籌資 12:242023/04/21 財經 熒茂9日起得開放信用交易 17:252023/05/08 財經 櫃買中心12日審議宏碩系統上櫃案 18:052023/05/08 財經 騰雲違反重大訊息規定 處2萬元違約金 17:042023/05/05 財經 《電腦設備》看好這點 外資升緯創目標價至56.6元 09:382023/05/12 財經 興櫃去年營收穩定成長 光電、其他電子業成長幅度大 18:092023/05/03 財經 《櫃買市場》櫃買業績發表會10日鳴槍 3電子廠打頭陣 10:582023/05/03 財經 《櫃買市場》5月8日興櫃業績說明會 3家出席 17:292023/04/21 財經 搶媽媽樂商機 台北花園大酒店消費滿額贈餐券 15:332023/04/24 生活 「櫃買市場業績發表會」5月10日起熱鬧登場 13:032023/05/03 財經 《櫃買市場》業績發表會5月連辦8場 24家上櫃/興櫃公司響應 13:082023/04/26 財經 精拓科9日起開放信用交易 17:252023/05/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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