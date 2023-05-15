攸關病患重大權益的「再生醫療雙法」最快明日三讀，卻有近千名學者專家連署提出8大質疑，時代力量立委陳椒華也批政院草案將病患當白老鼠，國民黨團今早更決定撤簽，籲廣納各界意見。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘15日表示，該案將擇期處理，再協商沒問題，他也籲外界理性討論，別將民生法案當成政治法案來做攻擊。

2018年《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》上路，行政院為完善細胞治療法規，2月16日通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》雙草案，進展迅速，但朝野對法案用詞定義皆無共識，保留至16日院會表決處理。

時代力量因先前提出修正動議未獲充分討論，因此拒簽協商結論，而原有簽下協商結論的國民黨團，在接獲各方意見後，已於今日一早撤簽，並呼籲民進黨團應多聽各界意見再決定。

對此，柯建銘今晚受訪時大談再生醫療的立法脈絡，強調政府在此案上都有做相關管制措施，無論是政院立法前或是送進立院後，法案都有經過縝密討論，都有經過一定程序，絕對不是亂搞，更沒有所謂「開大門」、「把民眾當作白老鼠」的問題。

柯建銘說，再生醫療雙法屬民生法案，是要用來救人的，呼籲外界理性、冷靜看待，況且法案至今已經討論5、6年，該討論都討論過，醫學進步是一步一步來的，若以政治手段試圖抹黑，實在不道德。

談及明日立法院會是否要按原訂議程審議再生醫療雙法，柯建銘表示，雙法會另定期處理，再協商沒有問題，但不能建立在「只有你說的才是對的」協商，民進黨團對此已釋出善意，畢竟這對病人權益、生技醫療、國人健康、醫學進步都很重要。

柯指出，別再抹黑、汙名化再生醫療雙法，用政治角度看待民生法案，對民眾健康、醫療產業發展都不好，他也強調這是救人的法案，全世界的趨勢也是如此，如果這樣搞的話，難道都不做再生醫療了嗎？