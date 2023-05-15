台北市信義區崇德街60巷出現長20公尺、寬3公尺、深度2~3公尺的天坑。台北市長蔣萬安13日晚間到場視察，參選南松山、信義區立委的國民黨台北市議員徐巧芯、民進黨北市議員許淑華也現身關切，猶如上演一場曝光卡位戰。媒體人朱凱翔PO出數張綠媒現場畫面，只見許淑華站在蔣萬安身旁秀出全臉，身材嬌小的徐巧芯則只露出額頭及上半臉，另一幅畫面裡更只拍到下巴，讓她自嘲「哈比人不擅長搶鏡頭」，笑翻網友。

蔣萬安當晚到場視察後，隨即做出4點裁示，第一個先就緊急應變處置，不管疏散、安置或者是其他必要作為，相關局處都發局、建管處、警察局、區公所、水處、瓦斯公司等等都在現場，必須要盡速完成相關緊急應變作為，來確保人員的安全，避免讓地面坍塌的損壞再持續擴大，把整個損害降到最低。

就工地的部分，蔣萬安表示現階段已經勒令停工，找出這次地面坍塌的原因，盡快地排除，避免坍塌面積持續擴大。而針對地層下陷的事件，蔣萬安也強調，會針對整起事件做完整的調查，並且就工地來全面檢視，以及營造商的相關紀錄；後續在整個狀況控制住以後，會來就台北市的工地，做全面的清查，看是不是有這次事件類似的情況，再積極做處理。

信義區13日現天坑，北市議員徐巧芯(左起)、副市長李四川、市長蔣萬安、市議員許淑華皆到場關心。（杜宜諳攝）

許淑華對北市府提出要求：受損建物結構若沒問題，朝「鄰損爭議」處理，市長應承諾會要建商承包商負起全權責任修繕完畢；修繕時衍生所有費用，要求廠商全數配合支付。若鑑定為危樓，市長應承諾會要求承包商配合協助重建，重建過程衍生的費用一樣由承包商全權負責！

徐巧芯則表示，已立刻聯繫消防局、新工處、建管處，要求務必將事件原因調查清楚，並且儘速安置住戶，「並持續與我們保持聯絡。」

朱凱翔今(15日)在粉專「不演了新聞台」PO出綠媒捕捉的現場畫面，搞笑表示「台北市信義區驚現天坑，許淑華緊貼蔣萬安視察，反觀徐巧芯，僅以額頭與下巴出席。」徐巧芯則留言回：「哈比人不擅長搶鏡頭」，引發網友爆笑點讚。除了搞笑留言外，也有人說「每次都覺得到底有什麼好搶鏡頭？有認真做事怕沒鏡頭、怕人民遺忘你們還在？」徐巧芯喊：「真的，我對搶鏡頭沒興趣，只是很怕有人造謠我沒去、我不關心」。