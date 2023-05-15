中福國際（1435）由於營運出現狀況，財報認列嚴重虧損，公司瀕臨下市危機，新任董事長陳建、總經理陸榮木預計於十五日下午召開記者會，將責任全數歸咎到前任經營團隊。

中福表示，「因前經營團隊控制之福興拒不交出年度合法合規財報，導致中福國際短暫恢復交易後，再度遭主管機關公告自 112 年 4 月 10 日起暫停交易」。福興投資為中福持股 49%之轉投資公司。

前董事長黃立中則駁斥，福興公司不但一直以來都依法在時間內提供自結財報提供給中福公司，甚至已經已於今日開完董事會通過財報，從未有過延遲，但中福公司卻用各種理由不予採認，甚至陳建身為福興董事，這兩週召開福興董事會的時候，他從未出席，僅委任律師來函表達反對。。

「真的把所有股東當白痴嗎？」一名有律師背景的金姓股東痛批，市場派入主後中福後營運近乎停擺，卻把全副心力放在攻擊原經營團隊。他質疑，新團隊根本無心經營，其目的是要讓公司下市，好避開法規監管，以利其處分土地資產，獲取個人龐大利益。

金姓股東分析，因為福興投資握有關鍵比例之中福股票，足以影響公司重大決策，例如處分土地資產，必須經過福興同意。若未能掌握福興，中福就無法任意處分土地。外界評估，中福位於中壢廠區之兩萬多坪土地，市價高達70億元。

這就意味著如果新團隊想要處分土地，唯一的作法就是讓中福下市，如此一來就可以規避掉法規監管。即便中福股票價值歸零，經營團隊仍能透過土地處分獲取巨大利益。

金姓股東指出，這就是為什麼新團隊不僅無心為公司創造價值，反而透過各種方式認列虧損，甚至不惜讓股票暫停交易，嚴重損及股東利益。即便福興早已於合規時間內繳交合法財報，中福依然不予承認。「因為這樣才符合他們個人利益！」他氣憤的說。