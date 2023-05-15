補教名師呂捷，參與一年一度的宗教盛事－大甲媽祖遶境多年，而今年也不例外，去年在臉書發起「離家吃走」計畫，挑戰20天從高雄走到三貂角，一共486公里的徒步之旅。2023年的大甲媽祖遶境，呂捷及團隊第一天就參與，從彰化走到嘉義，呂捷笑說：「走完一段我發現，還是騎機車好了，就當作員工旅遊。」跟媽祖淵源很深的呂捷，也透露跟媽祖之間的故事。

呂捷第一次參與大甲媽祖遶境是大學的時候，當時看了一部紀錄片《大甲媽回娘家》，但卻因為大甲媽到北港去進香，叫做「回娘家」而引起全台爭議「大甲媽祖不是北港分靈」，鎮瀾宮取消前往北港朝天宮進香、改往新港奉天宮遶境進香。

補教名師呂捷。（呂捷工作室有限公司／grantclassic提供）

呂捷當時保持好奇的心態，帶著武松（呂捷的老婆）前往一探究竟，到了現場，被現場的氛圍震撼，他表示：「大家的臉上都帶有一絲疲憊，但都充滿無謂著慈悲，這應該就是媽祖的精神。」

呂捷回想起去年「離家吃走」計畫，某天從大甲鎮瀾宮要出發時，大雨滂沱，呂捷心想都在廟了，不如祈求一下，就拿起了3柱清香，虔誠的對媽祖說：「我們從高雄要走到三貂角，已經走了250公里，還有剩下的220公里，雨這麼大，真的沒辦法走，希望路程大家都能平安健康。」說完將3柱清香插進爐子裡。沒想到雨勢真的變小，呂捷一行人也很感謝媽祖娘娘聽見了祈求。