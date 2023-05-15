近期適逢母親節，美國職業棒球聯盟（MLB）在昨(15日)也應景的在社群上曬出不少相關貼文。其中，一張天使二刀流球星大谷翔平與母親的合照在網路上引發討論，更有人留言寫下：「有史以來最偉大的棒球運動員的母親！」

MLB昨日在各大社群平台上寫下：「一個年輕的大谷翔平和他的媽媽。」並附上他和媽媽在24年前的合照，從這張於1999年拍攝的畫面中可見，大谷翔平與媽媽大谷加代子頭部微微貼在一起，對著鏡頭露出微笑，而大谷翔平稚嫩的臉頰上，還有著相當明顯的嬰兒肥，可愛萌樣讓網友們看了都被融化了心神，截至目前已吸引逾307萬名網友觀看。

貼文PO出後，不少網友留言寫下：「感謝大谷媽媽帶來地球上最好的人類。母親節快樂！」、「有史以來最偉大的棒球運動員的母親」、「大谷翔平本身就很棒，但是我覺得養育他的媽媽一定也是個很棒的人。」顯見大谷翔平的人氣不俗。

事實上，大谷翔平過往曾推出自傳，書中提及自己的父母大谷徹以及大谷加代子不僅尊重孩子，也用以身作則的方式教育孩子。爸爸大谷徹希望大谷翔平能夠享受打球的樂趣，而母親大谷加代子也很重視與孩子的互動，「就算人不在家，還是很重視與孩子聊聊。」