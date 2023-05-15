63歲台中畫家洪天宇，曾被台灣美術館選為台灣美術家「刺客列傳」4年級生之一，其畫作多以關懷山林、環境生態為主，發人省思。不過，驚傳他14日晚間陳屍在位於苗栗縣大湖鄉的畫室中，被發現時已經明顯死亡，目前檢調初步排除他殺，遺體已由家屬領回。

洪天宇是台中人、出生於1960年，新竹師專美術科畢業，其繪畫創作都能喚醒大眾對環境保育的關注。他《大悲宴》系列作品，2008年在台北國際藝術博覽會，以總價2000萬元全數賣出，成為該大會成交額最高的藝術家作品。

洪天宇生前致力於創作，並在苗栗縣大湖鄉開設畫室教畫畫，不料他14日晚間傳出已經意外身亡。據悉，洪天宇學生多日聯繫不到他，昨天晚上特別到畫室關心，但學生打電話過去，洪都未接且大門深鎖，還飄散出異味，因此報警，後來消防人員破門而入，才知洪已經死亡。

根據檢警調查，洪的遺體已經浮腫、明顯死亡，推估死亡時間已超過1周，由於現場門窗深鎖，加上未有破壞入侵情況，因此排除他殺嫌疑，目前報請台中地檢署相驗。

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