送禮是一門相當困難的藝術。一位女子表示，喜歡漫威鋼鐵人的男友近日生日，她因此準備很多功課送了男友曾提過的模型，沒想到男友卻尷尬回應「為什麼不買另外一款？」接著還說「還是能轉賣去買另一款」，讓她當下心生無限個白眼、直呼想放生。貼文曝光後引發熱議，更有不少內行人發現，該款模型是豪華版、價格不便宜，要價上萬元。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，喜歡鋼鐵人的男友說過幾款模型很厲害、很想買，但礙於價格沒有下手，近日她就趁著生日，提前做很多功課、特地請半天假，買了男友提過的一款模型當作生日禮物；沒想到男友開箱後，卻尷尬的詢問原PO，「為什麼不買另外一款？」過了幾秒後又說「還是能轉賣去買另一款」，讓原PO當下心生無限個白眼、傻眼到說不出話，「這真的是正常人類收到女友精心準備的禮物後該有的反應嗎？」

原PO提到，去年她為了慶祝過年連假、男友升官，買了2張往北海道的星宇航空商務艙機票，「那時機票爆X貴」，沒想到興沖沖分享給男友後，對方竟回應，「可是我比較想去東京～我想去秋葉原」、「機票還能退嗎？」讓她也是一度傻眼，如今又發生想轉賣鋼鐵人模型的事件，原PO忍不住感嘆浪費她的苦心，「這種時常口出狂言的男友該放生嗎？我不想再經歷第3次了，心臟負荷不了」。

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得不喜歡也不應該在送禮人面前提轉賣，很沒禮貌，而且女友買的禮物應該很有紀念價值」、「不是被寵壞，就是男友太白目，不懂珍惜」；另外有內行人指出，「內戰版本的MK46豪華版，這不便宜呢」、「那是MK46吧，只能說妳男朋友真的很不珍惜」，不過也有人分析，「按照我的經驗分析～你買到他偷偷買的那一款了」、「有這反應代表這隻他偷偷買了吧，所以才問妳為什麼沒買另一款」。