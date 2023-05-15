在台推廣鋼琴演奏藝術超過一甲子、日本鋼琴家藤田梓過90歲生日，今（15）日下午藝文界好友、學生為她慶生，包括鋼琴家葉綠娜、楊千瑩、蘇恭秀，以及網球國手劉玉蘭、琴峰樂器董事長張景峰等人皆出席，眾人一起唱生日快樂歌、切蛋糕，為藤田梓送上祝福，場面熱鬧溫馨。

席間藤田梓重複說了好多次，表達她十分開心大家可以齊聚一堂，「我真的很感謝大家一起來，我都快不記得自己的年紀了，我要活久一點，感謝大家。」

藤田梓在去年因跌倒開刀，調養了好一陣子，在各方助力之下，她今日看來精氣神十足，有說有笑，心情十分愉快。

在台推廣鋼琴演奏藝術超過一甲子、日本鋼琴家藤田梓過90歲生日，今（15）日下午藝文界好友、學生為她慶生，現場演出，十分熱鬧溫馨。（李欣恬攝）

鋼琴家葉綠娜近年協助藤田梓入籍中華民國，成為本國國民，她表示，很榮幸可以擔任老師的「戶長」，「希望老師身體健康，一切都好好的。」

日本鋼琴家藤田梓過90歲生日，友人為她獻唱並送上祝福。（李欣恬攝）

鋼琴家蘇恭秀在11歲時和藤田梓學琴，她同樣也對藤田梓送上祝福以及感謝，「感謝老師在我鋼琴學習路上給予的幫助。」

日本鋼琴家藤田梓過90歲生日，琴峰樂器董事長張景峰（右）也難得公開演奏吉他，他為藤田梓獻唱一曲。（李欣恬攝）

琴峰樂器董事長張景峰也難得地公開演奏吉他，他為藤田梓獻唱一曲，他表示，「早年在台灣，說到藤田梓，可說是鋼琴的代名詞，她對台灣的音樂推廣很有貢獻。」

日本鋼琴家藤田梓過90歲生日，鋼琴家楊千瑩（右）現場演奏一曲，為藤田梓慶生。（李欣恬攝）

楊千瑩在2005年獲台北國際蕭邦鋼琴大賽首獎，這項比賽正是由藤田梓舉辦，她感謝藤田梓舉辦比賽，成為她演奏路上重要的起點。

網球國手劉玉蘭是藤田梓的老友，因長年運動，身體保持得很好，兩人也相約要繼續一起過生日，她也再度送藤田梓一顆她最愛的網球，並告知可以作為按摩保健使用，藤田梓幽默地回應：「我還有，你留著。」眾人大笑，度過了一個溫馨的下午。