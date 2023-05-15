本土「戲劇男神」陳冠霖有許多忠實粉絲，演技實力精湛，是不少八點檔的御用男主角，出道多年參演作品無數，曾一度到大陸拍戲，近年片段被翻出，在大陸也有不少粉絲。近日陳冠霖開車卻發生車禍，只見兩車相撞畫面，讓粉絲為他捏把冷汗。

陳冠霖今（15）日在社群平台發文，無奈表示自己發生車禍：「老天爺愛笨小孩，知道我勤儉持家；要讓我換車也不是這種方法」，同時也透露車禍原因是遭後車追撞「美女，妳是完全不煞車的來Kiss我，厲害了」，曬出的照片中，兩車相撞後方車主下車查看，地上流下不明液體，後方車輛的引擎蓋掀起，可以看到女車主的車頭受損嚴重，陳冠霖趁機宣導110視訊報警APP，目前人沒事。

據《三立新聞網》報導，陳冠霖被後方車撞上，好在有繫好安全帶，因為追撞力道很大，車子安全氣囊爆開，需要花兩個月的時間修理，對此陳冠霖也呼籲民眾要繫安全帶，否則以撞擊力道看，沒繫應該會整個人飛出去。

貼文曝光後，高山峰留言：「出險了」，陳冠霖老婆安慰「人沒事最重要，有驚無險沒事沒事～回家幫你秀秀收驚」，許多粉絲表示「平安第一，記得去醫院檢查，覺得沒事也要去哦」、「現場有點嚇人，冠霖哥，注意安全！人沒事就好！」、「你的車幫你擋災」、「這樣追星的方式真的很不可取（大誤）」、「下車看到你有嚇到嗎？」、「下車發現是男神不知道是驚喜還是驚訝？」、「剛好可以直接換車了」。