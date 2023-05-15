網友Dash Huang在加拿大打工度假，熱愛拍攝動物生態的他，最近在曼尼托巴省自然保護區內，透過相機捕捉到紅邊束帶蛇群正在集體交配，更形成一團又一團的「交配球」的罕見畫面，讓他開心直呼，終於有機會見到他朝思暮想的震撼場景！

紅邊束帶蛇隨著溫度升高鑽出地表聚集。（Dash Huang 授權提供／李京昇苗栗傳真）

Dash Huang分享紅邊束帶蛇交配的照片，途中雄雌蛇互相圍繞交纏，慢慢形成一團一團的交配球。他在臉書發文說，歷經了數個月的冬季嚴寒，總算盼到了加拿大春季的來臨，也終於見到他朝思暮想的震撼場景。

他表示，這個時節，地底石灰岩洞穴深處的紅邊束帶蛇群正從漫長的冬眠中甦醒，成千上萬的雄蛇朝著地表移動，並在地表洞口周圍等待、徘徊。牠們盼望的不只是久違的暖陽，更是一年一度與雌蛇交配的機會。

紅邊束帶蛇形成1團又1團的「交配球」。（Dash Huang 授權提供／李京昇苗栗傳真）

Dash Huang說，雌蛇釋放的費洛蒙令雄蛇們為之瘋狂，幾10條雄蛇一擁而上的緊貼著雌蛇不放，深怕被其他競爭者鑽了空子而獨佔先機，因此在地表裂口附近，形成了一團又一團的交配球(Mating Ball)，也造就了地球上最大規模的蛇類聚集經典名場景。

他提到，自己從還沒出發到加拿大時就期待著這一刻的到來，統整過往的紀錄得知其發生的高峰期大概落在5月7日到15日之間，但發生日期與群聚情形每年都不同，像去年的發生期剛好遇到洪水，因此沒什麼相關的觀察紀錄。為了確保能見到這盛況，他5月初提早抵達了曼尼托巴省等待，最終如願以償的見到那衝擊視覺的場面，也在該處待上了兩天去觀察記錄牠們。

-內容截取自Dash Huang 臉書-

根據動物百科資料，紅邊束帶蛇是無毒的小蛇，分布於北美，是在加拿大最常見的蛇種，長度約為1.2公尺以下，主食為昆蟲、蚯蚓和兩棲類，小蛇壽命較大蛇短，且雄性蛇在經歷了長達半年的冬眠期後，還要等兩到四周才能進食，這樣一來牠們可以為離開巢穴的雌蛇做好交配準備，但「餓肚子交配」導致雄性蛇的壽命比雌蛇要短。