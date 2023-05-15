臺西分局員警開巡邏車載女新住民志工返家，全車未繫安全帶影片流出慘了。（翻攝自社會事新聞影音）

今(15)日在網上流傳1段影片，其影片內容是1名員警載2女新住民志工返家，3人於警車上皆位繫安全帶，甚至員警看到鏡頭在拍他，還對著鏡頭做出比YA的動作，這段影片也被網友砲轟「二線二警官就是不一樣」，針對員警開巡邏車載2女新住民影片，台西分局也做出回應，已對未繫安全帶3人製單舉發，開車員警也被依規定懲處。

從「社會事影音新聞」發布的影片可見，該警官載著2名女新住民志工要返家，分別1名坐副駕駛座，另1名則坐在後座，而其中坐在副駕駛座的女子，便拿起手機開始對著車內綠影，豈料，畫面中便看見兩線二警官與2名女子皆無繫上安全帶，甚至當鏡頭拍到警官時，該警官還對著鏡頭做出比YA動作。

女新住民志工被送到家後，不忘回頭拍一下坐的巡邏警車。（翻攝自社會事新聞影音）

據悉，該影片為上月26日14時30分，雲林縣臺西分局舉辦擴大社區治安座談會，並邀請新住民警察志工到場協助宣導，會後「基於為民服務」由第三組組長駕駛巡邏車載送返家，影片中組長及新住民警察志工皆未繫安全帶。

警方也表示，有關3人違規部分，將依道路交通管理處罰條例第31條之規定『汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者』，已製單舉發；另駕駛該車員警依『警察人員駕車安全考核實施要點』規定懲處，本分局持續加強教育同仁法紀觀念，持續辦理教育訓練，避免違規情事再發生。