大陸實境秀節目《乘風2023》（原名：乘風破浪的姐姐，以下稱浪姐4）開播後話題不斷，日前一公舞台播出後，平民天后徐懷鈺陷入「表演划水」疑雲，不敬業表現遭網友出征，更傳出徐懷鈺和賈靜雯為此起衝突；豈料，最近在浪姐4官方舉辦的人氣票選中，徐懷鈺暫居第4名，甚至比賈靜雯多了8倍票。

日前浪姐4一公舞台中，賈靜雯、徐懷鈺、陳意涵、李彩樺和王佳宇5人表演唱跳歌曲〈路燈下的小姑娘〉，但徐懷鈺卻被觀眾發現舞步明顯跟不上隊友，過程中還偷看歌詞提示或隊友，不自然的表情和僵硬肢體，掀起話題；網友在看過表演後，才不意外賈靜雯被惹火。

徐懷鈺與賈靜雯合作表演同一個舞台，但兩人爆出衝突，而遭質疑表演划水的徐懷鈺，在人氣投票票數竟多了賈靜雯8倍。（圖／摘自微博）

她們的表演沒有拿到好成績，但在官方舉辦的人氣投票中，第1名是大黑馬日本女星美依禮芽，第2名和第3名分別是謝娜和Ella，驚喜的是，第4名竟是遭質疑表演划水的徐懷鈺，還被發現票數是賈靜雯的8被多，讓收看節目的觀眾都很訝異，也有不少賈靜雯粉絲抱不平，還有人喊出「節目造假」一說。

不久前微博上才流出浪姐4女星們出演費用，Ella領120萬元（約新台幣533萬元）比徐懷鈺的30萬元（約新台幣133萬元）多了4倍，讓人意想不到的是，徐懷鈺人氣卻緊追在後，與Ella不相上下。