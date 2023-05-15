中央流行疫情指揮中心5月1日解編，疾管署發言人羅一鈞2日曾表示，新冠出現緩慢上升趨勢，預估5到6月會呈現逐步上升。精神科醫師沈政男指出，疫情當然不是已經過去，就只是政府不管而已，且切莫以為現在確診病情比較輕微，其實完全一樣，重症與死亡風險絕非流感或感冒等級。他強調，現在確診的機率是千分之1，假設你有2個孩子班上各有25人，等於每天參加一個50人聚會，如果大家都不防疫，20天後就會確診。

「疫情已經過去？當然不是，就只是政府不管而已！」沈政男14日在臉書發文表示，病毒還是橫衝直撞，如果你不小心就會確診。有沒有看到陳建仁確診了？賴清德也確診過了，接下來輪到誰，想也知道吧？現在每天新增多少？從死亡人數回推，大約5千到1萬5。這個疫情尾巴不會削減到零，因為擴散與圍堵已經維持平衡，主要圍堵來源是集體免疫，因此病毒會在尚未確診的人們之間，在有限但尚稱舒適的空間裡繼續傳播。

沈政男提到，隨著時間消逝，已確診者的免疫能力下降，新增曲線就會上升，但短期內不會大幅增加；至於疫苗的保護力，在輕症方面大家都已接近零了，但重症的保護力可以持續很久。也就是說，如果你從未確診，現在又跟著人家解封，那麼，下一個確診者就是你。君不見，最近周遭陸續有人確診了？而且，切莫以為現在確診，病情比較輕微，其實完全一樣，也就是重症與死亡風險絕對不是流感或感冒等級。

「現在最容易確診的管道是群聚的地方，也就是學校、軍隊、醫院，然後帶回家裡，讓你跟著確診。」沈政男指出，現在確診的機率是千分之1，也就是參加一個50人的餐會，確診的機率是20分之1。如果你有2個孩子尚未確診，他們班上各有25人，那麼你確診的機率也是20分之1，但你每天都會接觸孩子，等於每天參加一個50人的餐會，因此，如果大家都不防疫，你20天後就會確診。