台中捷運事件持續延燒，台中市議會15日進行交通地政業務質詢，議員林德宇、曾威、林祈烽、施志昌質疑，發生事故的列車是起步後撞上軌道障礙物，而中捷提出的修正SOP竟是要保全肉身「用腳擋車門」，根本是把安全卸責給基層人力。

台中捷運公司表示，事故發生後深切檢討各項處理流程，並提出3項應變措施、2項設備優化，而阻擋車門就是應變措施之一，且隨車人員可視狀況判斷處置。

林德宇表示，去年7月中捷曾發生台鐵排煙囪掉落軌道的事件，當時列車自動偵測到軌道上有異物並主動剎車，也就是說在中捷的安全系統中，若有異物橫跨兩條鋼軌，系統就會向行控中心回傳「軌道佔據」的警訊，在此次事件中，吊臂到底有無掉落到軌道上，行控中心有無收到「軌道佔據」的警訊？

林德宇接著說，事故發生後，中捷擬定新的SOP通報流程，11日還提出要保全員「用隨身物品阻礙月台門關閉」，但14日又變更SOP流程，說要保全「用腳擋車門」，且說當車門碰到障礙物時會重新關閉三次，列車就無法出發。

林德宇不滿的說，中捷如何確定保全員用腳擋門是能有效偵測感應，且難道中捷有發放安全鋼鞋給保全員？隔了3天提出的SOP流程不一樣，為何不能用隨身物品或警棍？中捷倒底有無考慮保全人身安全。

中捷強調，阻擋車門是應變措施之一，隨車人員可視情況判斷並處置，而在設備改善完成前，也將比照颱風來襲的模式，將駕駛台蓋板全時段開啟，只要發生異常狀況即可立即按下緊急停車鈕。