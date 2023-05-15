由於仍有些殘留水氣，明（16）日西半部清晨有零星降雨的機會，白天後水氣明顯減少，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有零星短暫降雨機會。氣象局表示，周四（18日）起鋒面接近，水氣增多，不穩定的天氣將持續到周六（20日）晚間才稍減緩。

氣象局分析天氣變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天西半部清晨有零星降雨的機會，白天後環境轉為偏東南風，水氣明顯減少，各地大多晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有零星對流發展，不過降雨範圍較小、時間較短暫；溫度方面，預估西半部白天可達30度以上，南部近山區溫度更高，感受偏熱，東半部高溫為27度左右，各地夜晚清晨低溫則是在21到23度，感受稍涼。

氣象局預測溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三（17日）風向為東南風，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部高溫皆在30度以上，感受偏熱，午後山區有局部短暫陣雨；周四鋒面接近，風向轉為西南風，水氣增多、氣溫仍高，天氣又將轉不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨。

周五、周六（19日、20日）鋒面影響，白天各地有局部短暫陣雨或雷雨，周六晚起降雨稍減緩，西半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；下周日（21日）環境偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；下周一（22日）另一鋒面接近，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。