大陸湖北一名長相甜美的黃姓幼教女老師（花花）因在抖音平台PO出教唱小朋友《小小花園》的影片後，被封為「挖呀挖老師」在社群上爆紅，更因此登上熱搜。豈料人紅是非多，她近期負面醜聞頻傳，不過她自曬出聲明後便未再理會後續風波，而是在社群上繼續曬出新歌，1分半的洗腦旋律，吸引不少網友們觀看。

挖呀挖老師近期負面醜聞頻傳，舉凡「顏值靠濾鏡或整形」、「素顏是國字臉」、「年齡差不多40歲」等，而她日前也對此在抖音上更新一則短片澄清，並曬出一張童年照與生活照疑似回應謠言，而她可愛的萌樣也吸引不少網友狂讚。

此外，雖然挖呀挖老師在抖音上曬出影片回擊謠言，但相關的話題聲浪仍持續不斷。對此，她並未再度出面澄清，而是更新一則新曲教唱短片，曝光全新兒歌《跟我做操》的旋律，而畫面中可見，挖呀挖老師搭配手勢動作以及小道具，相當具有耐心的一字一句的帶領小朋友們一同歡唱，讓不少網友看了都沉醉在洗腦的旋律之中。

該則影片釋出後，短短時間內便吸引逾30萬名網友按讚分享，更衝上抖音的挑戰榜單上，顯見她的人氣並未因近期的負面傳聞而有很大的影響。另外，也有網友不忍挖呀挖老師頻頻受到輿論攻擊，留言：「黃老師請繼續發光，不要因為謠言受到影響」、「樣子美，心靈更美」、「這麼優秀的老師何錯之有」、「笑容看起來好療癒。」