台中捷運綠線發生建案吊臂掉落軌道，導致列車撞上釀1死10傷意外，市議員陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融、謝家宜等人關心仍在規畫中的捷運藍線未來是否也採用自動駕駛系統，並要求必須強化捷運全線及車輛安全偵測系統，模擬各種想定作為，確保乘客與行車安全。

陳雅惠指出，從這次事件可看出，中捷的應變SOP、偵測障礙系統不但出問題，根本不及格，應該拴緊螺絲、制定具體規範，並追究興富發的刑事與民事各項責任；中捷公司也應道歉，儘速釐清真相，不要只會推卸責任。

陳雅惠、張芬郁也關心未來捷運藍線及屯區捷運的應變與系統，她們說，系統和應變是中捷這次重大意外最大致命傷，未來藍線、屯區環線（紫線）甚至橘線都是中量運輸、無人駕駛，規畫期間應模擬各種想定作為，研議第一時間對應措施，避免重蹈覆轍。

中捷表示，中捷公司深感愧疚，確實應道歉。交通局則強調，目前捷運藍線仍在綜合規畫程序，只要行政院通過，即可辦理細部設計等作業，前置作業積極處理中。