距離2024總統大選剩下時間倒數不到一年，藍綠白各政黨現在都摩拳擦掌準備中，民進黨由副總統賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲出戰則是勢在必行，至於國民黨人選還尚未決定。而近日就有一份民調指出，若是在2024三腳督戰局中，對於「絕對不考慮投給他」問題時，在可複選的情況下，有49.13%的民眾不願投給賴清德，43.36%則為郭台銘、第三是侯友宜42.71%，第四是柯文哲42.20%，引發討論。

賴清德為了2024總統大選，積極展開空戰、陸戰等部署，同時也創下許多聲量；至於柯文哲近日則開始校園演說，鞏固年輕票源；侯友宜則因新北治安問題，頻上媒體版面；郭台銘則是從核電議題到疫苗採購，力攻民進黨政府。

而根據《菱傳媒》委託皮爾森數據公司進行的「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，在2024三腳督戰局中，受訪者在面臨「絕對不考慮投給他」問題時，在可複選的情況下，賴清德以49.13%居冠，郭台銘以43.36%次之、侯友宜42.71%第三，柯文哲42.20%第四。

這項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計與調查顧問，皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年5月7日至2023年5月12日，共計進行5天，當中有效樣本為10779份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.81%以內。