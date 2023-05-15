自富士康、和碩、立訊精密等知名蘋果代工廠將部份供應鏈轉移至印度後，印度知名大企業塔塔集團收購緯創公司位於班加羅爾的代工廠，將參與生產iPhone系列產品，成為印度第4家iPhone智慧手機組裝供應商，並將參與蘋果公司今年9月發佈的新機型Phone 15系列產品生產。

據大陸《財聯社》引述集邦科技（Trend Force）一份報告指出，為了使iPhone製造業務多樣化，蘋果公司選擇了印度著名的企業集團塔塔集團在印度生產iPhone15和iPhone15 Plus。

報導說，塔塔集團收購緯創在印度班加羅爾的iPhone組裝工廠，標誌著繼富士康、和碩和立訊精密之後，塔塔集團成為蘋果在印度的第4家iPhone組裝商。

初期塔塔集團將會處理iPhone15系列的小部分訂單，也就是說它會分階段地逐步接手iPhone組裝業務。

報導分析指出，塔塔集團的決定可能將帶來3個重大影響：首先，它讓印度定位為首批接收新iPhone系列的國家之一；其次，塔塔集團收購緯創印度廠暗示著緯創將完全退出印度；最後，塔塔集團是繼立訊精密2020年加入蘋果組裝廠商行列後，第4家在印度組裝iPhone的公司。

報導表示，儘管到2023年，塔塔對各種iPhone機型的組裝訂單只占總量的5%，但集邦科技的報告指出，這表明蘋果的生產線分散策略與轉移趨勢日益明顯。

據了解，即將推出的iPhone15系列，包括iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro和iPhone15 Pro Max共4款機型，將於今年9月首次亮相。部分高端機型將搭載蘋果先進的A16仿生晶片組和最新的iOS軟體。