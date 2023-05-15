台灣在2021年均總工時達世界第四，近日有民眾在公共政策網路參與平台上發起連署，要仿效英國，讓台灣成為亞洲首個周休三日的國家，已超過5000人達聯署門檻，政院須在6月26日前回應。綠委許智傑15日對此稱台灣時機未到，但可以降低工時角度切入，作為中間因應做法。PTT鄉民表示「賴功德不會同意啦」、「工時是黨心理最硬的一塊」、「資進黨完全沒在演」、「台股賭場稅收大減」、「黨還沒在野所以時機未到」。

PTT有網友發文問「如果真的週休三日你可以嗎？」鄉民表示「你想太多了，老闆才是心中最軟的一塊，社畜就乖乖上班」、「別擔心，機關回覆就打槍了」、「不行，薪水不變物價肯定漲到我受不了」、「問題是到時候財團介入，那些被養的立委跟官員就汪汪叫了」、「周休3日行不通，台股賭場稅收大減」、「先往降低每周工作35小時努力啊」、「有小孩的常常都是週末更累」、「早晚會像歐美一樣，多數商店很早休店。」

也有人說「慣老闆會讓你自願來加班」、「重點是總工時」、「沒差，一樣叫你回來加班，責任制」、「賴功德不會同意啦」、「會乖乖遵守的只有外商，台灣企業多的是辦法把這些工時摳回來」、「周休三日老闆就改日薪，很簡單」、「最大的問題是政府跟民代絕對不可能過」、「周休三日的國家比大麻合法的國家還少吧」、「台灣競爭力的核心來自於壓榨，這會動搖國本」、「上班時間8小時改6小時還比較爽！」

鄉民對許的說法則回「先還七天假」、「還敢提降工時啊」、「勞工假太多是誰喊的zz」、「看吧，國情不同、時機未到、民進黨可以再編什麼理由出來？」、「降(提)低(早)工(打)時(卡)」、「黨還沒在野所以時機未到」、「不然周休三日和綠委薪水減半，選一個過」、「工時是党心理最硬的一塊」、「立委不敢得罪金主」、「資進黨，完全沒在演」、「自己跟老闆講啊」、「降低工資因應吧」、「你們要自立自強啊！」