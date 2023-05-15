寶成預期，製鞋業務上半年落底，隨著通路已持續回溫，下半年整體營運有望好轉。寶成表示，由於產業庫存調整，影響鞋類製造業務的營運表現，抵銷運動用品零售及品牌代理業務銷售復甦態勢。

鞋類製造業務依然為112年第一季合併營業收入的主要來源，儘管高附加價值訂單相對穩定，鞋類產品的平均售價持續提升，惟受限於產業庫存水平相對較高，加上高基期效應，造成出貨雙數較去年同期下降，以致鞋類製造業務營收年減11％，合併營業收入占比降至59.3％。

運動用品零售及品牌代理業務方面，隨著主要營運地區鬆綁防疫措施，實體客流開始改善，消費意願逐漸恢復，以及泛微店生態圈保持穩健增長，帶動整體銷售年增7.3％，合併營業收入占比增至40.3％。

寶成第一季營業毛利為154.39億元，年減4.6％，因首季合併營收減少影響規模經濟效益，營業淨利為20.29億元，年減21.1％；此外，首季依權益法認列的業外投資收益為4.43億元，大減25.85億元，主因是認列直、間接持股18.09％的南山人壽相關轉投資收益為0.25億元，較去年同期減少26.02億元。此外，金融商品評價淨利益較年減3.35億元、淨外幣兌換利益減少2.51億元等，造成寶成首季合併業外收益為8.33億元，年減8成。

寶成表示，第一季稅後純益9.91億元，年減78.63％，主要受到業外收益大幅減少的影響，EPS 0.34元，較去年同期減少1.23元。展望後市，寶成表示，短期經營環境依然存在變數，繼續採取多元配置策略、靈活調度生產，致力於整體產能利用率的穩定與平衡，對於製鞋業務的長遠發展保持信心，將持續擴充及多元化產能配置。

日前傳出寶成集團旗下的寶元越南廠將進一步裁員，寶成15日表示，2月宣布裁員2,358人，預計在6－7月裁員5,744人，兩波裁員占整體員工4％，當地員工的人事作業流程，均遵循當地政府相關法令規範辦理，而未來將不會再有裁員計畫。