台灣運彩T1聯盟總冠軍賽G2在14日新莊登場，前3節一路領先的台南台鋼獵鷹，卻在末節突然「斷線」，也讓地主新北中信特攻趁機超前，甚至最後以108比98逆轉擊退獵鷹，搶下總冠軍賽2連勝，接下來G3要等到19日，才要移師到嘉藥紹宗體育館進行。

獵鷹這次換用「拉拉山連線」德古拉、布拉，搭配威樂斯上陣，首節看來效果還不錯，甚至谷毛唯嘉還在首節結束同時投進剛過半場的超大號打板三分球，幫助獵鷹取得28比23領先，光在首節，谷毛唯嘉就摘9分，其中包含兩顆三分球。

來到次節，雙方形成互有領先僵局，打完上半場，獵鷹仍以58比57領先，德古拉、布拉與威樂斯半場都摘11分，特攻則以艾德14分最高；但在第三節還剩7分鐘，特攻總教練李逸驊因為不滿尺度激烈抗議，遭到裁判吹了1次技術犯規。

打完前3節，獵鷹85比80領先，進入決勝末節，特攻趁著獵鷹頻頻進攻禁區都沒投進的「優勢」，打出9比2小高潮超前，打到最後2分20秒，特攻已經領先8分，簡偉儒接著投進三分球，金恩卻馬上灌籃得分，接著兩罰中1帶走勝果。