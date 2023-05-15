2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽小組賽，分在C組的中華隊20日以總比分5比0輕取澳洲隊，同日稍晚進行的馬來西亞、印度一戰，馬來西亞5比0打下印度，也讓目前在小組賽都是2連勝的中華隊、馬來西亞提前確定晉級8強，雙方17日上午10點爭奪分組第一。

本屆蘇迪曼盃小組賽中華隊和印度、馬來西亞及澳洲同組，除了澳洲隊實力評估是分組最弱的，其他三隊實力相當，因此也被評為是「死亡之組」，14日小組賽首戰中華隊先4比1擊退印度，15日上午10點開始的第2場小組賽，雖然中華隊女單一姐戴資穎休兵，但在一哥周天成領軍下再以5比0解決澳洲，快意收下2連勝。

至於馬來西亞，小組賽首戰5比0完勝澳洲，20日下午5點和印度對壘，第1點混雙大馬吳塤閥／賴潔敏以21比16、21比17擊敗卡皮拉（Dhruv KAPILA）／彭娜帕（Ashwini PONNAPPA），第2點男單馬來西亞李梓嘉21比16、21比11再挫前世界球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），第3點女單大馬吳堇溦14比21、21比10、22比20力克前世錦賽金牌辛度（PUSARLA V. Sindhu），吳菫溦不僅逆轉勝收下雙方對戰生涯首勝，也為馬來西亞拿下確定勝利的一點。

第4點男雙馬來西亞謝定峰／蘇偉譯21比18、21比19拿下生涯對印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）的8連勝，第5點女雙陳康樂／蒂娜（Thinaah Muralitharan）也是較佔優勢，21比15、21比13直落二完美收尾。

印度和澳洲都是苦吞2連敗提前淘汰，17日對戰兩隊尋求小組賽勝場開胡。